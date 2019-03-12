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Сборка новой версии LADA Granta Sport начнётся в июне 2019 года

Сборка новой версии LADA Granta Sport начнётся в июне текущего года. На конвейер 1 июня вначале поставят упрощенную версию Drive Active.
Сборка новой версии LADA Granta Sport начнётся в июне 2019 года

Новая модификация Granta Sport будет оснащаться нефорсированным силовым агрегатом на 120 лошадиных сил. Силовая установка функционирует с механической коробкой передач. Появление АКПП допускается в более поздней комплектации.

АвтоВАЗ в текущем году собирается выпустить 3 тысячи новых современных кроссоверов, включая также 1 600 единиц Drive Active. Производителем пока не были даны комментарии в отношении появившейся информации о модели авто, серийный выпуск которой отложили прошедшей осенью.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:05

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