Сборка новой версии LADA Granta Sport начнётся в июне 2019 года





Новая модификация Granta Sport будет оснащаться нефорсированным силовым агрегатом на 120 лошадиных сил. Силовая установка функционирует с механической коробкой передач. Появление АКПП допускается в более поздней комплектации.АвтоВАЗ в текущем году собирается выпустить 3 тысячи новых современных кроссоверов, включая также 1 600 единиц Drive Active. Производителем пока не были даны комментарии в отношении появившейся информации о модели авто, серийный выпуск которой отложили прошедшей осенью.