Пластиковая война: международные компании против глобального загрязнения





Ежегодно человечество выбрасывает 275 млн тонн пластикового мусора, из которого 8 млн тонн ежегодно попадает в мировой океан. Пластмасса разлагается около двух сотен лет, загрязняя воду, почву и отравляя живые организмы. Правительство ряда стран и многие крупные компании перешли к активным действиям. На данный момент уже 40 государств присоединилось к борьбе против пластиковых отходов. Кения, Чили, Боливия, Коста-Рика, Доминикана, Молдова, Узбекистан и многие другие ввели запрет на одноразовые пластиковые предметы потребления. В этом году на очереди Евросоюз. Запрет на одноразовый пластик в 2022 году планирует ввести Индия, и рассчитывает полностью избавиться от пластиковых отходов к 2042 году Великобритания.Многие крупные компании поддержали инициативу борьбы с глобальным загрязнением. Так, ИКЕА планирует отказаться от продажи и использования в своих магазинах и ресторанах одноразового пластика к 2020 году. Это коснется 363 точек продаж и ресторанов компании по всему миру. 650 отелей сети Hilton отказались от использования пластиковых трубочек и бутылок. Представители сети McDonald’s анонсировали отказ от пластиковых трубочек для напитков.Такая базирующаяся на пластиковом производстве компания, как LEGO, заявила о поиске альтернативы главному материалу для производства всеми любимых игрушек. В поиск альтернативного и полностью экологически безопасного сырья корпорация инвестирует десятки миллионов долларов.В главном офисе сетевой компании Amway запрещено использование бутилированной воды, а для утоления жажды сотрудников установлены питьевые фонтаны с дозаторами фильтрованной воды. Каждый питьевой фонтан имеет счетчик, так что сотрудники могут видеть, от скольких пластиковых бутылок они спасли природу.Главный офис международной компании прямых продаж QNET с этого года также следует тренду отказа от пластика в том числе от использования пластиковой посуды. Компания призвала сотрудников главного офиса QI Tower последовать за ней и использовать экологически безопасные и перерабатываемые материалы. Также QNET избавилась от внутреннего бумажного документооборота в главном офисе компании.Вы можете подключиться к главному тренду и сократить потребление пластика. Вот пять простых рекомендаций, которым вы, возможно, уже следуете, а если нет – то можете взять на вооружение:1. Для начала можете заменить одноразовые пакеты на продуктовую сумку, или использовать рюкзак. Кстати, в последние несколько лет всем нам привычная авоська вошла в тренды на западе и в Азии. Особенно популярны сетчатые сумки бежевой и черной расцветки.2. Около 90% произведенных пластиковых бутылок до сих пор не переработаны. Вы поможете природе, если будете использовать проточный фильтр для воды. Совет: ищите фильтр с маркировкой NSF, которая обозначает самый высокий уровень очистки. Фильтр для воды HomePure Nova от QNET имеет эту сертификацию. Кроме того, фильтр имеет специальную антибактериальную технологию Microban, благодаря которой живет гораздо дольше, чем фильтры, не использующие этой технологии.3. Пользуйтесь спичками вместо одноразовых пластиковых зажигалок. Ежегодно на свалках их оказывается более миллиарда единиц.4. Приобретите термос или тамблер. Чаще всего они также произведены из пластика, как и одноразовые, но отличаются долговечностью. Их регулярное использование вместо стаканов из кофейни спасает окружающую среду от дополнительных отходов. Для тех, кто считает, что можно просто заменить пластиковые стаканчики бумажными: бумажные стаканчики внутри покрыты специальной пластиковой пленкой, а это делает их переработку просто невозможной.5. Вместо пластиковых зубных щеток, которые можно использовать не больше трех месяцев, но которые мертвым токсичным грузом загрязняют природу столетиями, используйте бамбуковые щетки. Только следите, чтобы щетина у щетки была из натуральных волокон.