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Психологи назвали мощные способы борьбы со стрессом на работе

Психологи из США назвали мощные способы борьбы со стрессом, вызванным работой. Простые правила помогут избежать психических травм и их последствий для организма.
Психологи назвали мощные способы борьбы со стрессом на работе

Американские психологи перечислили уловки, которые помогут не впадать с отчаяние и спокойно переносить стрессовые ситуации на работе. Если по какой-то причине на человека сваливается слишком много задач одновременно, целесообразно определить, за какие из них следует взяться в первую очередь. Психологи рекомендуют чётко поставить перед собой ближайшие цели и работать только над их реализацией.

Сложные задачи лучше всего разбить на более маленькие шаги, ведь неясность всегда вызывает стресс. Полезным будет рационально осмыслить собственные возможности. Исследования показывают, что люди больше нервничают, когда ждут от себя 100-процентной производительности.

Зачастую работникам кажется, что их способности со временем не улучшатся. Не стоит зацикливаться на неудачах, ведь опыт приобретается со временем.

Во время сильного стресса психологи призывают спросить себя, можно ли что-то сделать для исправления ситуации. Также не помешает напомнить себе, как данная проблема будет восприниматься по истечении недели, месяца или года.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:47

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