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Ученые: Мозгу сложнее забыть, чем запомнить

Работники Техасского университета в Остине выяснили, что активность мозга ниже при запоминании информации, чем при забывании. Об этом исследовании написало издание Journal of Neuroscience.
Ученые: Мозгу сложнее забыть, чем запомнить

Раньше изучали гиппокамп и префронталную часть мозга, чтоб узнать больше об этих процессах. Первая служит центром консолидации памяти, а вторая - помогает принимать решения. Ученые сконцентрировали свое внимание на височной доле. Она участвует в формировании длительной памяти.

В эксперименте приняли участие добровольцы. Им демонстрировали разные картинки и просили запоминать одни, а забывать другие. Все мужчины и женщины были психологически здоровы. Чтоб проследить за работой височной доли, было использовано магнитно-резонансная топография.

Исследователи заметили, что при попытке забыть изображение, активность вентральной височной доли была больше, чем при запоминании. Они именовали это умеренной активацией, так как она не достигла пика. Открытие подтверждает, что умеренное возбуждение способствует ослаблению синапсов, об этом гласила гипотеза немонотонной пластичности. Помимо этого, участникам эксперимента было сложнее забыть лица, чем сцены окружения.

Эти данные важны для создания лекарств, которые смогут помочь забывать травмирующие воспоминания. Известно, что в 2018 году психологи в ходе двух опытов узнали, что события откладываются в памяти людей в порядке времени.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:02

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