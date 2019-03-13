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Эксперты: Квашеная капуста укрепляет иммунитет и оберегает от рака

Эксперт по диетологии Светлана Фус поделилась информацией о пользе квашеной капусты. Данный продукт заботится обо всем организме человека, значительно укрепляет иммунную систему и снижает риск развития рака.
Эксперты: Квашеная капуста укрепляет иммунитет и оберегает от рака

Квашеная капуста благодаря насыщенности молочной кислотой и клетчаткой способствует увеличению разнообразия бактерий в кишечнике. Здоровый микробиом обеспечивает крепкий иммунитет. В состав продукта входит ряд полезных минералов, включая необходимые организму магний, кальций, железо. Все эти микроэлементы благотворно влияют на функционирование кровеносной системы. В процессе приготовления квашеной капусты (при ферментации овоща) выделяются изотиоцианаты - компоненты, снижающие риск возникновения злокачественных образований. Специалисты рекомендуют регулярно употреблять этот полезный продукт в качестве профилактики рака и активного выведения холестерина, чему способствуют фитостеролы.

Диетолог отметила, что капуста в квашеном виде содержит много соли, поэтому противопоказана людям, страдающим гипертонией или почечной недостаточностью, панкреатитом или гастритами. Нельзя употреблять продукт при хронических колитах, так как сочетание серы и клетчатки в нем содействует образованию газов. Здоровым людям можно включать в ежедневный рацион по полстакана квашеной капусты.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 06:11

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