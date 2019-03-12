Эксперты анонсировали пять необычных путей к потере веса





Столовая ложка данного продукта содержит 119 калорий. Вследствие этого средиземноморскую диету зачастую оценивают как один из самых здоровых способов питания. По словам специалистов, продукты лучше готовить на соевом соусе. Учёными было установлено, что люди, употреблявшие цельнозерновые тосты за полтора часа до того, как лечь спать, худели примерно на 2 кг за 8 недель, не прибегая к физической активности. Из последних исследований стало известно, у людей, которые тренируются за 8 минут до приема пищи, ускоряется метаболизм, способствуя похудению. Также эксперты нашли связь с улучшением функционирования работы сердечно-сосудистой системы.У людей, которые тщательней пережёвывают пищу, в организм поступает меньше калорий. В данный список также попало мясо ягненка, которое следует употреблять раз в неделю. В нём имеется аминокислота L-Histidine, способствующая похудению.