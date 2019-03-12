Звезда «Титаника» Кэти Бейтс похудела на 27 килограммов и сменила образ

После премьеры кинофильма «Титаник» прошло уже более 20 лет, однако данная лента по-прежнему является одной из любимых у зрителей. Кроме главных героев в картине, которых сыграли Леонардо Ди Каприо (Джек Доусен) и Кейт Уинслет (Роза Дьюитт Бьюкейт), есть еще один яркий персонаж Молли Браун. По сюжету ленты героиню Кэти Бейтс многие недолюбливали на корабле, однако именно она поддержала Доусена, одолжив ему смокинг для светского приема. 70-летняя актриса является лауреатом многих престижных наград. Артистка до сих пор снимается в кино, при этом пробует себя в качестве режиссера.На премьере «Разбойников с большой дороги» многие присутствующие не сразу узнали Бейтс, так как она похудела, а также сменила образ. Звезда подчеркнула свою постройневшую фигуру джинсами, блестящей блузкой синего цвета, мокасинами и косухой. Знаменитость также обновила прическу и покрасила волосы в черный оттенок. Стоит отметить, что после того, как у Бейтс обнаружили онкологию, она поменяла систему питания, вследствие чего артистке удалось сбросить 27 килограмм лишнего веса.