Вышел официальный трейлер фильма «Миллиард» с Владимиром Машковым в главной роли

Как отметил «золотой голос России», его соотечественники «наконец-то дождались» выхода трейлера нового приключенческого экшна «Миллиардер».В фильме рассказывается история о банкире, который приложил все усилия, чтобы не делиться своим состоянием с незаконнорожденными детьми. Однако, когда он терпит финансовый крах, выясняется, что помощь ему можно ждать только лишь от них. Для того, чтобы вернуть свое имущество, главный герой будет вынужден пойти на ограбление собственного банка в Монте-Карло, но для начала ему предстоит выполнить еще более сложную задачу: завоевать доверие выросших без отца детей.Роль банкира исполнил любимец публики Владимир Машков. Его коллегами по съемочной площадке стали Марина Петренко, Александра Бортич, Павел Чинарев и другие.Картина снята режиссером Романом Прыгуновым, известным по работе над драмой «Духless». Ожидается, что в прокат «Миллиардер» выйдет 18 апреля.