Мачеха Филиппа Киркорова прокомментировала покушение на него в Махачкале
Мачеха Филиппа Киркорова прокомментировала покушение на него в Махачкале боевиками ИГ. Четверо мужчин готовили теракт в концертном зале в 2017 году.
Как передают "Nation News", Людмила Киркорова дала комментарий касательно покушения на своего пасынка в Дагестане. Об угрозе жизни артиста она узнала после заявления Исрафила Гададова, адвоката одного из боевиков Исламского Государства, запрещённого в РФ. Новость о произошедшем два года назад вызвала у Киркоровой испуг.
Согласно данным МВД по Дагестану, обвинения боевикам предъявили на прошлой неделе. Дело было возбуждено только в этом году, поскольку до этого у следователей не хватало доказательной базы.
Клиент Гададова свою вину так и не признал, однако рассказал, что собирался убить Киркорова. Подрывать бомбу в зале с фанатами злоумышленники не стали, ведь не хотели расправляться с большим количеством людей.
В ИГ дагестанцы вступили весной 2017-го. В июле планировалось покушение, но полиция не пустила боевиков в зал Махачкалы. Осенью всех четверых участников арестовали.
Как передают "Nation News", Людмила Киркорова дала комментарий касательно покушения на своего пасынка в Дагестане. Об угрозе жизни артиста она узнала после заявления Исрафила Гададова, адвоката одного из боевиков Исламского Государства, запрещённого в РФ. Новость о произошедшем два года назад вызвала у Киркоровой испуг.
"Я об этом раньше ничего не знала, сейчас буду звонить своим. Это ужас, я в шоке", - призналась мачеха певца.
Согласно данным МВД по Дагестану, обвинения боевикам предъявили на прошлой неделе. Дело было возбуждено только в этом году, поскольку до этого у следователей не хватало доказательной базы.
Клиент Гададова свою вину так и не признал, однако рассказал, что собирался убить Киркорова. Подрывать бомбу в зале с фанатами злоумышленники не стали, ведь не хотели расправляться с большим количеством людей.
В ИГ дагестанцы вступили весной 2017-го. В июле планировалось покушение, но полиция не пустила боевиков в зал Махачкалы. Осенью всех четверых участников арестовали.
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:55