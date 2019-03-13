АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy S10 и Galaxy S9: Главные отличия флагманов
EUR 74.07 USD 65.77
Курс валют на 13.03.2019

Анна Семенович попросила не советовать ей, когда выходить замуж и рожать детей

Анна Семенович обратилась к недоброжелателям из числа подписчиков своего Instagram-микроблога с просьбой избавить ее от советов и критики по поводу личной жизни. Певица заявила, она сама разберется, когда ей выходить замуж и в каком возрасте рожать детей.
Анна Семенович попросила не советовать ей, когда выходить замуж и рожать детей

Певица пост к своему фото, где она позирует в ярко-красном платье с внушительным декольте, посвятила завистникам и недоброжелателям. Артистка живет интересной и полноценной жизнью, но хейтеры все время пытаются ее «уколоть», называя «старой девой» или приписывая многочисленные романы, осуждая ее за слишком откровенные сценические образы и репертуар.

Семенович не желает слушать ни чьих советов, так как может сама разобраться со своей судьбой. Знаменитость, вопреки критике, продолжит носить короткие наряды, открывающие ее стройные ноги, платья с глубоким декольте, подчеркивающим пышную грудь, радовать публику позитивными песнями. Звезда не нуждается в рекомендациях личного характера, поэтому просит хейтеров не утруждать себя. Артистка в праве самостоятельно решать, в каком возрасте ей выходить замуж и когда рожать детей.
Анна Семенович попросила не советовать ей, когда выходить замуж и рожать детей

Певица попросила недоброжелателей отписаться от ее аккаунта, а преданных поклонников пригласила в «свою жизнь». Семенович отметила, что снимает новый провокационный клип на композицию «Хочешь». Данное видео, считает знаменитость, предоставит хейтерам множество поводов для сплетен.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 03:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Семенович попросила не советовать
Обновленный Leon Cupra R ST получил
Дима Билан отправился на прогулку с
В России врачи изучают технику
Елена Темникова выпустила 6-ти серийный
Показан трейлер игры Immortal Legacy:
Звезда «Титаника» Кэти Бейтс похудела
Сергей Маковецкий рассказал о работе с
Ученые: Глубокие вдохи повышают
Фотошпионы заметили новую гибридную
Бывшая невестка Марии Шукшиной Фрейя
В Сети появились характеристики
NASA: Первым астронавтом на Марсе может
Ученые нашли в жареном картофеле
Ученые: Между размером женской груди и
Бренд Porsche выпустит купе-кросс
В Испании женщину забрали в больницу
Иван Рыжиков разобрался в конфликтах с
«Жизнь продолжается»: Вера Брежнева
Samsung Galaxy S10 и Galaxy S9: Главные
Ученый назвал возможную дату падения на
В Подмосковье грабители убили ветерана
«Беззубая улыбка»: Светлана Лобода в
Звезда «Дома-2» Виктория Боня стала
Suzuki после спортивной версии
Младенцы способны различить смех друзей
В Самаре из мусоровоза выпало тело
Нюша начала тренировки, чтобы
Психолог Татьяна Аюпова уверена, что
В Сети опубликовали первое фото
Просмотреть все новости