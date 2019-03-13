Анна Семенович попросила не советовать ей, когда выходить замуж и рожать детей

Певица пост к своему фото, где она позирует в ярко-красном платье с внушительным декольте, посвятила завистникам и недоброжелателям. Артистка живет интересной и полноценной жизнью, но хейтеры все время пытаются ее «уколоть», называя «старой девой» или приписывая многочисленные романы, осуждая ее за слишком откровенные сценические образы и репертуар.Семенович не желает слушать ни чьих советов, так как может сама разобраться со своей судьбой. Знаменитость, вопреки критике, продолжит носить короткие наряды, открывающие ее стройные ноги, платья с глубоким декольте, подчеркивающим пышную грудь, радовать публику позитивными песнями. Звезда не нуждается в рекомендациях личного характера, поэтому просит хейтеров не утруждать себя. Артистка в праве самостоятельно решать, в каком возрасте ей выходить замуж и когда рожать детей.Певица попросила недоброжелателей отписаться от ее аккаунта, а преданных поклонников пригласила в «свою жизнь». Семенович отметила, что снимает новый провокационный клип на композицию «Хочешь». Данное видео, считает знаменитость, предоставит хейтерам множество поводов для сплетен.