Валентин Гафт опроверг слухи о своей госпитализации: «Вранье это все»
Советский и российский актер театра и кино, поэт, писатель, театральный режиссер Валентин Гафт в недавнем интервью опроверг слухи о своей госпитализации, назвав их враньем. Информация о том, что народный артист РСФСР находится в больнице, появилась 12 марта на сайте телеканала РЕН ТВ.
Сообщалось, что родственники легендарного советского артиста отправили его в медицинское учреждение, так как из-за пережитого стресса состояние Валентина Иосифовича ухудшилось. Автор статьи уточнил: знаменитость имеет нарушения речи и моторики.
Но сам актер заявил журналистам, что в настоящий момент хорошо себя чувствует и в больницу его никто не госпитализировал. По словам 83-летнего Гафта, подобная информация является неправдивой: «Да это вранье все».
Сообщалось, что родственники легендарного советского артиста отправили его в медицинское учреждение, так как из-за пережитого стресса состояние Валентина Иосифовича ухудшилось. Автор статьи уточнил: знаменитость имеет нарушения речи и моторики.
Но сам актер заявил журналистам, что в настоящий момент хорошо себя чувствует и в больницу его никто не госпитализировал. По словам 83-летнего Гафта, подобная информация является неправдивой: «Да это вранье все».
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:11