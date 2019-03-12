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Валентин Гафт опроверг слухи о своей госпитализации: «Вранье это все»

Советский и российский актер театра и кино, поэт, писатель, театральный режиссер Валентин Гафт в недавнем интервью опроверг слухи о своей госпитализации, назвав их враньем. Информация о том, что народный артист РСФСР находится в больнице, появилась 12 марта на сайте телеканала РЕН ТВ.
Валентин Гафт опроверг слухи о своей госпитализации: «Вранье это все»

Сообщалось, что родственники легендарного советского артиста отправили его в медицинское учреждение, так как из-за пережитого стресса состояние Валентина Иосифовича ухудшилось. Автор статьи уточнил: знаменитость имеет нарушения речи и моторики.

Но сам актер заявил журналистам, что в настоящий момент хорошо себя чувствует и в больницу его никто не госпитализировал. По словам 83-летнего Гафта, подобная информация является неправдивой: «Да это вранье все».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:11

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