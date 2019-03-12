Валентин Гафт опроверг слухи о своей госпитализации: «Вранье это все»





Сообщалось, что родственники легендарного советского артиста отправили его в медицинское учреждение, так как из-за пережитого стресса состояние Валентина Иосифовича ухудшилось. Автор статьи уточнил: знаменитость имеет нарушения речи и моторики.Но сам актер заявил журналистам, что в настоящий момент хорошо себя чувствует и в больницу его никто не госпитализировал. По словам 83-летнего Гафта, подобная информация является неправдивой: «Да это вранье все».