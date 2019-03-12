Эмма Малинина легко прощает, но тяжело забывает обиды

В своем личном блоге Instagram Эмма Малинина опубликовала яркий снимок, соответствующий приходу весны. Знаменитость позирует перед камерой с красивым букетом цветов в руках и очарованно смотрит вверх. В комментарии супруга популярного певца отметила: тот, кто умеет любить, способен легко и быстро прощать ошибки других. Возлюбленная Александра Малинина откровенно призналась: она умеет просить прощения и легко прощает, но обиды забывает очень тяжело. Автор публикации попросила у поклонников прощения.Многочисленные фанаты положительно оценили публикацию 56-летней Малининой, оставив множество комплиментов в ее адрес, называя жену российской звезды умной, красивой, мудрой, стильной, невероятной и интеллигентной женщиной, которая является «олицетворением счастья». Комментаторы поздравили Эмму Малинину с праздником, желая ей мира, добра и радости.