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Эмма Малинина легко прощает, но тяжело забывает обиды

Жена знаменитого российского эстрадного исполнителя, заслуженного артиста РСФСР Александра Малинина, 56-летняя Эмма в Instagram призналась, что легко прощает, но тяжело забывает обиды. Она поздравила подписчиков с Прощеным воскресеньем, обратившись к ним с просьбой простить ее.
Эмма Малинина легко прощает, но тяжело забывает обиды

В своем личном блоге Instagram Эмма Малинина опубликовала яркий снимок, соответствующий приходу весны. Знаменитость позирует перед камерой с красивым букетом цветов в руках и очарованно смотрит вверх. В комментарии супруга популярного певца отметила: тот, кто умеет любить, способен легко и быстро прощать ошибки других. Возлюбленная Александра Малинина откровенно призналась: она умеет просить прощения и легко прощает, но обиды забывает очень тяжело. Автор публикации попросила у поклонников прощения.

Многочисленные фанаты положительно оценили публикацию 56-летней Малининой, оставив множество комплиментов в ее адрес, называя жену российской звезды умной, красивой, мудрой, стильной, невероятной и интеллигентной женщиной, которая является «олицетворением счастья». Комментаторы поздравили Эмму Малинину с праздником, желая ей мира, добра и радости.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:10

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