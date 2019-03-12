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В Сети продемонстрировали смартфон Xiaomi Mi Fold с гибким дисплеем

В Сети продемонстрировали смартфон версии Xiaomi Mi Fold с гибким дисплеем. Дебют новинки состоится в конце этого года.
В Сети продемонстрировали смартфон Xiaomi Mi Fold с гибким дисплеем

Авторами опубликованного в Сети видеоролика, демонстрирующего данное устройство, являются дизайнеры TechConfigurations. Версия несколько отличается от продемонстрированного ранее прототипа. Устройство может складываться в двух местах. При этом в сложенном виде дисплей имеет размер на 6,5 дюймов. Модель в разложенном виде может похвастаться 10-дюймовым экраном.

Дизайнеры считают, что смартфон обладает фронтальной камерой на 25 Мп, врезанной в дисплей. Под экраном имеется дактилоскопический датчик. Работа смартфона осуществляется на основе чипсета SoC Snapdragon 855.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:30

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