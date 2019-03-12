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В Сети критикуют Ксению Бородину за «странные» наряды с именами для дочерей

Публика в Сети критикует Ксению Бородину за «странные» наряды с именами для дочерей Маруси и Теоны. Девочки дома носят одежду с надписями собственных имён крупным планом.
В Сети критикуют Ксению Бородину за «странные» наряды с именами для дочерей

Ксения Бородина давно позиционирует себя в обществе как заботливая и внимательная к любым мелочам мать. Недавно же она снова попала под волну критики, так как поклонникам не понравились наряды, в которых ходят Маруся и Теона дома.
В Сети критикуют Ксению Бородину за «странные» наряды с именами для дочерей

В Сеть попал снимок, на котором старшая дочь Бородиной запечатлена сидящей за уроками в белой футболке с большой чёрной надписью «Маруся». Колкие комментарии оставляли не только хейтеры, но и преданные фанаты ведущей «Дома-2», а кто-то даже в шутку предположил, что кто-то из семьи Бородиной теряет память, потому и сделали дочерям такие футболки в качестве напоминания о том, кого как зовут.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:55

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