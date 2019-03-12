В Сети критикуют Ксению Бородину за «странные» наряды с именами для дочерей





Ксения Бородина давно позиционирует себя в обществе как заботливая и внимательная к любым мелочам мать. Недавно же она снова попала под волну критики, так как поклонникам не понравились наряды, в которых ходят Маруся и Теона дома.В Сеть попал снимок, на котором старшая дочь Бородиной запечатлена сидящей за уроками в белой футболке с большой чёрной надписью «Маруся». Колкие комментарии оставляли не только хейтеры, но и преданные фанаты ведущей «Дома-2», а кто-то даже в шутку предположил, что кто-то из семьи Бородиной теряет память, потому и сделали дочерям такие футболки в качестве напоминания о том, кого как зовут.