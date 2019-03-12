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Хейтеры высмеяли странный «тверк» Ксении Бородиной на её вечеринке

Хейтеры Ксении Бородиной высмеяли её странный «тверк», который ведущая «Дома-2» станцевала вместе с Ольгой Орловой на вечеринке в честь своего дня рождения. Поклонники звезды так и не поняли, что же именно в обычных танцах так позабавило антифанатов.
Хейтеры высмеяли странный «тверк» Ксении Бородиной на её вечеринке

День рождения Ксении Бородиной прошёл 4 дня назад, но в Сети не утихают насмешки и слухи о том, как вела себя на «красной» вечеринке сама именинница. Так, хейтеры ведущей «Дома-2» нашли новой повод поиздеваться над ней, высмеяв её странный якобы «тверк» с Ольгой Орловой.
Хейтеры высмеяли странный «тверк» Ксении Бородиной на её вечеринке

Оказалось, что в Сеть попала видеозапись, на которой видно, как две звёздные подруги танцуют спинами друг к другу и просто двигаются в такт музыке. Поклонники Ксении Бородиной сделали вывод, что хейтерам не нужен даже повод для слухов — они сами найдут его даже там, где нет.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:45

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