Заспанный Максим Галкин известил о приходе весны

Судя по видео, где юморист предстал перед публикой в халате, небритым и с взлохмаченными волосами, его сильно удивило солнечное утро. Вчера в Москве, отметил Галкин, была зима, а сегодня – уже весна. В доказательство знаменитость продемонстрировал комнату, залитую светом, пробивающуюся траву за панорамным окном. Пародист навел камеру на цветы в вазе, заявив, что якобы эти розы он собственноручно собрал в саду, а потом испугался своего неухоженного внешнего вида, уловив себя заспанного в кадр.Поклонники оценили чувство юмора Галкина, пошутив об его неудачной попытке прочитать строки Александра Пушкина о весне, мол, утром у шоумена голова «туго соображает». Многие, как и артист, порадовались солнечному деньку в Москве, а жители других регионов России посетовали на пасмурную погоду.