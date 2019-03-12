АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о преимуществах "смартфона будущего" Vivo Apex 2019
EUR 74.29 USD 66.08
Курс валют на 12.03.2019

Заспанный Максим Галкин известил о приходе весны

Максим Галкин, проснувшись рано утром, «заметил» приход весны, о чем незамедлительно рассказал подписчикам своего Instagram-микроблога. Заспанный шоумен показал фанатам розы, якобы сорванные им в своем саду.
Заспанный Максим Галкин известил о приходе весны

Судя по видео, где юморист предстал перед публикой в халате, небритым и с взлохмаченными волосами, его сильно удивило солнечное утро. Вчера в Москве, отметил Галкин, была зима, а сегодня – уже весна. В доказательство знаменитость продемонстрировал комнату, залитую светом, пробивающуюся траву за панорамным окном. Пародист навел камеру на цветы в вазе, заявив, что якобы эти розы он собственноручно собрал в саду, а потом испугался своего неухоженного внешнего вида, уловив себя заспанного в кадр.

Поклонники оценили чувство юмора Галкина, пошутив об его неудачной попытке прочитать строки Александра Пушкина о весне, мол, утром у шоумена голова «туго соображает». Многие, как и артист, порадовались солнечному деньку в Москве, а жители других регионов России посетовали на пасмурную погоду.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Ростове-на-Дону владелец
Самолет ВВС США совершил разведку у
Мачеха Филиппа Киркорова
Психологи назвали мощные способы борьбы
В Ираке испытали оборудование для
В Москве в стенах школы подрались
Актриса Марина Александрова рассказала
Эксперты анонсировали пять необычных
Создатель снайперской винтовки «Сумрак»
Валентин Гафт опроверг слухи о своей
Эмма Малинина легко прощает, но тяжело
Сборка новой версии LADA Granta Sport
Пластиковая война: международные
Заспанный Максим Галкин известил о
Врачи рассказали, какие факторы
В Сети продемонстрировали смартфон
Меган Маркл появилась без обручального
Японские учёные отыскали способ для
На женевском автосалоне состоялся дебют
Иосиф Пригожин поздравил Валерию с
В Сети критикуют Ксению Бородину за
Алёна Рапунцель опозорилась в Instagram
Королевский двор увековечил память о
Представлен ТОП-5 малоизвестных
Ученые планируют создать космический
«Пластика изуродовала»: Анна Седокова
Ученые: Трутни пчёл-цератин оказались
Модернизованный Haval H7 вышел в
Хейтеры высмеяли странный «тверк»
В Москве Валентин Гафт госпитализирован
Просмотреть все новости