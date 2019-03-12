В Москве Валентин Гафт госпитализирован в одну из клиник для внепланового лечения
В Москве известный актер, заслуженный артист России Валентин Гафт был госпитализирован в одну из клиник, сообщают столичные СМИ. Причиной стало ухудшение состояния и самочувствия артиста.
Согласно информации СМИ, Валентин Гафт сам обратился к медикам за помощью в связи с плохим самочувствием. После осмотра медицинские специалисты приняли решение госпитализировать пациента для прохождения внепланового лечения.
Валентин Гафт периодически сообщал о том, что его состояние может резко ухудшиться. Сегодня народный артист, по сведениям СМИ, пожаловался именно на эти симптомы. Подробности о его теперешнем состоянии пока отсутствуют.
Согласно информации СМИ, Валентин Гафт сам обратился к медикам за помощью в связи с плохим самочувствием. После осмотра медицинские специалисты приняли решение госпитализировать пациента для прохождения внепланового лечения.
Валентин Гафт периодически сообщал о том, что его состояние может резко ухудшиться. Сегодня народный артист, по сведениям СМИ, пожаловался именно на эти симптомы. Подробности о его теперешнем состоянии пока отсутствуют.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:42