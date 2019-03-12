В Москве Валентин Гафт госпитализирован в одну из клиник для внепланового лечения





Согласно информации СМИ, Валентин Гафт сам обратился к медикам за помощью в связи с плохим самочувствием. После осмотра медицинские специалисты приняли решение госпитализировать пациента для прохождения внепланового лечения.Валентин Гафт периодически сообщал о том, что его состояние может резко ухудшиться. Сегодня народный артист, по сведениям СМИ, пожаловался именно на эти симптомы. Подробности о его теперешнем состоянии пока отсутствуют.