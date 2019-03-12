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Меган Маркл появилась без обручального кольца на Дне содружества наций

Супруга принца Гарри Меган Маркл появилась на мероприятии, посвященному празднованию Дня содружества наций без обручального кольца, подаренного герцогом Сассекским. Некоторые предположили: бывшая актриса пренебрегла подарком мужа после конфликта с ним, пишет Daily Mail.
Меган Маркл появилась без обручального кольца на Дне содружества наций

Меган Маркл решила снять украшение из желтого золота с тремя бриллиантами, преподнесенное ей внуком Великобритании в день помолвки. Принц Гарри лично занимался дизайном кольца. На праздновании королевская особа попала в кадры журналистов лишь с одним аксессуаром на левой руке. Эксперты уверены, что 37-летней герцогине было сложно надеть кольцо, так как ее пальцы распухли из-за позднего срока беременности.

Для празднования Меган Маркл выбрала зеленый наряд Erdem с укороченными рукавами. Образ бывшей голливудской актрисы, несмотря на последние месяцы беременности, был дополнен туфлями на высоких каблуках и черным клатчем от Givenchy.
Меган Маркл появилась без обручального кольца на Дне содружества наций

Герцог и герцогиня Сассекские дали старт празднованию Дня содружества в офисе Высшей комиссии Канады, а затем отправились в Вестминстерское аббатство, где состоялась торжественная служба, транслируемая по телевидению. Елизавета II, принц Чарльз с супругой Камиллой и принц Уильям с Кейт Миддлтон прибыли на мероприятие следом за будущими родителями.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:22

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