Меган Маркл появилась без обручального кольца на Дне содружества наций





Меган Маркл решила снять украшение из желтого золота с тремя бриллиантами, преподнесенное ей внуком Великобритании в день помолвки. Принц Гарри лично занимался дизайном кольца. На праздновании королевская особа попала в кадры журналистов лишь с одним аксессуаром на левой руке. Эксперты уверены, что 37-летней герцогине было сложно надеть кольцо, так как ее пальцы распухли из-за позднего срока беременности.Для празднования Меган Маркл выбрала зеленый наряд Erdem с укороченными рукавами. Образ бывшей голливудской актрисы, несмотря на последние месяцы беременности, был дополнен туфлями на высоких каблуках и черным клатчем от Givenchy.Герцог и герцогиня Сассекские дали старт празднованию Дня содружества в офисе Высшей комиссии Канады, а затем отправились в Вестминстерское аббатство, где состоялась торжественная служба, транслируемая по телевидению. Елизавета II, принц Чарльз с супругой Камиллой и принц Уильям с Кейт Миддлтон прибыли на мероприятие следом за будущими родителями.