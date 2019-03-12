Врачи рассказали, какие факторы увеличивают риск инсульта





Инсульт - это острое нарушение кровообращения мозга, приводящее к повреждению и отмиранию нервных клеток. Вследствие него могут быть как незначительные проблемы, так и летальный исход. По словам медика Шазама Хуссейна, высокое давление крови - наиболее значимый предотвратимый фактор. Из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни холестерин в артериях блокирует приток крови к главному органу ЦНС. При нарушениях ритма сердца необходимо поддерживать диету и контролировать состояние. Диабет способствует повреждению почек, сердечным болезням и апоплексии мозга. Он увеличивает его риск в полтора раза. Чтоб это предотвратить, нужно наблюдать за уровнем сахара в крови.Усугубляет состояние курение и употребление алкогольных напитков. В списке факторов риска также: стресс, гормональная терапия, лишний вес, мигрень и противозачаточные таблетки. На что невозможно повлиять: роды, возраст, гены.Согласно статистике, своевременное диагностирование предрасположенности к болезни помогло бы избежать как минимум половину инсультов.