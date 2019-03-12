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Иосиф Пригожин поздравил Валерию с годовщиной знакомства

Иосиф Пригожин поздравил жену Валерию с 16-й годовщиной знакомства. Продюсер показал в Instagram фотографии из семейного архива.
Иосиф Пригожин поздравил Валерию с годовщиной знакомства

Пригожин рассказал поклонникам, что 16 лет назад впервые познакомился с Валерией, которая сразу произвела на него впечатление. С тех пор пара ежегодно отмечает не только дату свадьбы, но и судьбоносной встречи. По этому случаю продюсер поделился романтичными фотографиями, сделанными во время отдыха с певицей.

"Сегодня годовщина нашего с женой знакомства. Ровно шестнадцать лет назад я взглянул этой волшебной женщине в глаза и утонул в них", - признался Пригожин.

Отметим, что вместе отпраздновать 8 марта звёздные супруги улетели на Мальдивы. Валерия поделилась с фанатами своими впечатлениями о курорте. Проводя время с мужем, звезда почти не появлялась в соцсетях и устроила себе своеобразный "цифровой детокс".

"Какая же красота на Мальдивах! 8 марта был лучший праздник в моей жизни. Любимый, спасибо!" - написала артистка.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:00

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