Иосиф Пригожин поздравил Валерию с годовщиной знакомства

"Сегодня годовщина нашего с женой знакомства. Ровно шестнадцать лет назад я взглянул этой волшебной женщине в глаза и утонул в них", - признался Пригожин.

"Какая же красота на Мальдивах! 8 марта был лучший праздник в моей жизни. Любимый, спасибо!" - написала артистка.

Пригожин рассказал поклонникам, что 16 лет назад впервые познакомился с Валерией, которая сразу произвела на него впечатление. С тех пор пара ежегодно отмечает не только дату свадьбы, но и судьбоносной встречи. По этому случаю продюсер поделился романтичными фотографиями, сделанными во время отдыха с певицей.Отметим, что вместе отпраздновать 8 марта звёздные супруги улетели на Мальдивы. Валерия поделилась с фанатами своими впечатлениями о курорте. Проводя время с мужем, звезда почти не появлялась в соцсетях и устроила себе своеобразный "цифровой детокс".