Японские учёные отыскали способ для возрождения мамонтов





Они пробыли в вечной мерзлоте около 28 000 лет. Специалистами была подтверждена подлинность образцов. Эксперты поместили клеточные ядра, взятые из мышц мамонта, непосредственно в мышиные яйцеклетки. Учёными в итоге были обнаружены признаки активности. Они смогли в биологических материалах зафиксировать процессы, предшествующие делению клеток. Для возрождения вымершего вида учёные теперь должны пройти долгий путь. При этом ими уже был сделан значительный шаг. Учёные теперь планируют добиться того, чтобы клетки начали делиться.Шерстистые мамонты существовали в период глобального оледенения. Данные животные вымерли примерно 12 000 лет назад.