«Пластика изуродовала»: Анна Седокова разочаровала фанатов новым образом

Фолловеры в комментариях к снимку певицы, где она запечатлена в красном платье с глубоким декольте, посоветовали ей прекратить экспериментировать с внешностью. Седокова обладает красивыми чертами лица, но ее пристрастие к бьюти-процедурам только портит и «уродует» ее, и с каждым новым вмешательством изменения становятся все заметней.Преданным поклонникам преобразования 36-летней звезды понравились, как и ее образ на фото. Особенно фолловеры оценили сочные губы певицы, подчеркнутые яркой помадой в тон наряду, и пышные волосы, ниспадающие волнами до обнаженных плеч. Однако отчетливо голубые глаза Седоковой всем показались неестественными.