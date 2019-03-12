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«Пластика изуродовала»: Анна Седокова разочаровала фанатов новым образом

Анна Седокова поделилась с подписчиками личного Instagram-профиля фотографией, показав себя с неестественно голубыми глазами. Новый образ знаменитость вызвал негодование: многие фанаты заподозрили, что звезда прибегла к пластике, но «изуродовала» лицо.
«Пластика изуродовала»: Анна Седокова разочаровала фанатов новым образом

Фолловеры в комментариях к снимку певицы, где она запечатлена в красном платье с глубоким декольте, посоветовали ей прекратить экспериментировать с внешностью. Седокова обладает красивыми чертами лица, но ее пристрастие к бьюти-процедурам только портит и «уродует» ее, и с каждым новым вмешательством изменения становятся все заметней.

Преданным поклонникам преобразования 36-летней звезды понравились, как и ее образ на фото. Особенно фолловеры оценили сочные губы певицы, подчеркнутые яркой помадой в тон наряду, и пышные волосы, ниспадающие волнами до обнаженных плеч. Однако отчетливо голубые глаза Седоковой всем показались неестественными.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:17

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