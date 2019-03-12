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Сергей Селин отметит 58-летие в узком кругу семьи

Сергей Селин рассказал о планах на празднование своего 58-го дня рождения. После гастролей актёр решил побыть в узком семейном кругу.
Сергей Селин отметит 58-летие в узком кругу семьи

Селин рассказал, как будет отмечать свой день рождения 12 марта. Накануне звезда "Улиц разбитый фонарей" вернулся из долгих гастролей, во время которых побывал в Кирове, Архангельске и Северодвинске. Если бы не такие активные разъезды, артист обязательно бы громко погулял в компании друзей, однако на этот раз отдал предпочтение жене и детям. Такие скромные праздники встречаются в семье Селина не часто.

Как правило, он уезжает вместе с близкими за границу: в Абхазию, Италию или Испанию. Однажды компания отправилась в парижский "Диснейленд", где троим детям Селина устроили настоящий праздник. Семья также посмотрела на Пиренейские горы с высоты птичьего полёта во время поездки на воздушном шаре.
Сергей Селин отметит 58-летие в узком кругу семьи

Близкий друг актёра вручил ему на один из дней рождения сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Добавив ещё немного денег, артист купил поездку в Турцию в один из лучших отелей. Рассказывая о планах на будущее, Селин признался, что очень хочет четвёртого ребёнка: не важно, мальчика или девочку.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:40

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