Сергей Селин отметит 58-летие в узком кругу семьи





Селин рассказал, как будет отмечать свой день рождения 12 марта. Накануне звезда "Улиц разбитый фонарей" вернулся из долгих гастролей, во время которых побывал в Кирове, Архангельске и Северодвинске. Если бы не такие активные разъезды, артист обязательно бы громко погулял в компании друзей, однако на этот раз отдал предпочтение жене и детям. Такие скромные праздники встречаются в семье Селина не часто.Как правило, он уезжает вместе с близкими за границу: в Абхазию, Италию или Испанию. Однажды компания отправилась в парижский "Диснейленд", где троим детям Селина устроили настоящий праздник. Семья также посмотрела на Пиренейские горы с высоты птичьего полёта во время поездки на воздушном шаре.Близкий друг актёра вручил ему на один из дней рождения сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Добавив ещё немного денег, артист купил поездку в Турцию в один из лучших отелей. Рассказывая о планах на будущее, Селин признался, что очень хочет четвёртого ребёнка: не важно, мальчика или девочку.