АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о преимуществах "смартфона будущего" Vivo Apex 2019
EUR 74.29 USD 66.08
Курс валют на 12.03.2019

На женевском автосалоне состоялся дебют электрического гиперкара Arcfox GT

В ходе женевского автосалона состоялся дебют электрического гиперкара Arcfox GT. Подробная информация касательно технических характеристик пока отсутствует.
На женевском автосалоне состоялся дебют электрического гиперкара Arcfox GT

В основе конструкции транспортного средства положен монокок из легкого надёжного углепластика. Автомобиль оснащён системой полного привода и спортивной подвеской. Новую версию гиперкара представили в двух вариациях. Дорожную версию оборудовали четырьмя электрическими моторами на 1632 лошадиных сил. Гоночная вариация получила шесть электромоторов, генерирующих 1020 «лошадок».

Обе модификации до первой сотни разгоняются за 2,59 секунд. Максимальная скорость авто составляет 255 км/ч. Тяговая батарея оснащается системой жидкостного охлаждения.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети продемонстрировали смартфон
Меган Маркл появилась без обручального
Японские учёные отыскали способ для
На женевском автосалоне состоялся дебют
Иосиф Пригожин поздравил Валерию с
В Сети критикуют Ксению Бородину за
Алёна Рапунцель опозорилась в Instagram
Королевский двор увековечил память о
Представлен ТОП-5 малоизвестных
Ученые планируют создать космический
«Пластика изуродовала»: Анна Седокова
Ученые: Трутни пчёл-цератин оказались
Модернизованный Haval H7 вышел в
Хейтеры высмеяли странный «тверк»
В Москве Валентин Гафт госпитализирован
Сергей Селин отметит 58-летие в узком
Виктор Добронравов назвал Владимира
Новый смартфон Samsung можно носить на
Милена Безбородова разделяет
Медики составили список запрещенных при
Ксения Бородина в Instagram попросила
Сделавшая шпагат на купели Анастасия
В Женеве представлены «гибриды» Jeep
Артём Сорока готов заменить Юлию
Эксперты разобрали смартфон Nokia 9
Ольга Бузова может потерять фанатов
Влад Кадони пристаёт к Саше Черно,
Состоялась презентация нового минивэна
Надежда Ермакова может вернуться на
В Москве прощаются с актером Владимиром
Просмотреть все новости