На женевском автосалоне состоялся дебют электрического гиперкара Arcfox GT
В ходе женевского автосалона состоялся дебют электрического гиперкара Arcfox GT. Подробная информация касательно технических характеристик пока отсутствует.
В основе конструкции транспортного средства положен монокок из легкого надёжного углепластика. Автомобиль оснащён системой полного привода и спортивной подвеской. Новую версию гиперкара представили в двух вариациях. Дорожную версию оборудовали четырьмя электрическими моторами на 1632 лошадиных сил. Гоночная вариация получила шесть электромоторов, генерирующих 1020 «лошадок».
Обе модификации до первой сотни разгоняются за 2,59 секунд. Максимальная скорость авто составляет 255 км/ч. Тяговая батарея оснащается системой жидкостного охлаждения.
В основе конструкции транспортного средства положен монокок из легкого надёжного углепластика. Автомобиль оснащён системой полного привода и спортивной подвеской. Новую версию гиперкара представили в двух вариациях. Дорожную версию оборудовали четырьмя электрическими моторами на 1632 лошадиных сил. Гоночная вариация получила шесть электромоторов, генерирующих 1020 «лошадок».
Обе модификации до первой сотни разгоняются за 2,59 секунд. Максимальная скорость авто составляет 255 км/ч. Тяговая батарея оснащается системой жидкостного охлаждения.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:07