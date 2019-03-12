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Ксения Бородина в Instagram попросила прощение у покойного Майкла Джексона

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина принесла извинения покойному американскому музыканту Майклу Джексону.
Ксения Бородина в Instagram попросила прощение у покойного Майкла Джексона

По словам телезнаменитости, ей очень обидно и стыдно за то, что делают другие.

Несколько часов назад Бородина опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой в этот раз была запечатлена не она сама или ее наследницы, а известнейший исполнитель поп-музыки в мировой истории – Майкл Джексон. Под снимком Ксения оставила пост, в котором напомнила интернет-пользователям одну из самых известных поговорок.

«Забыли совсем поговорку, что о мертвых либо хорошо, либо никак!!!» - написала Бородина в личном микроблоге.

Бородина заметила, что для людей вполне нормальным является горевать по умершему человеку несколько дней, а потом во всю выносить на всеобщее обсуждение ту или иную грязь.
Ксения Бородина в Instagram попросила прощение у покойного Майкла Джексона

По мнению ведущей «Дома-2», многие попросту перестали переживать за свою карму и именно поэтому спустя даже 10 лет вновь обсуждают «какие-то факты».

«Какие факты ???? Спустя 10 лет кто-то что -то сказал и пошло!!!!», -отмечает Ксения.

В конце своего поста Бородина обратилась к покойному Джексону и попросила простить всех злых и корыстных людей, которые продолжаются пиариться на его имени.

«Прости, прости, Майкл!! Я верю, что ты был ребёнком в душе из-за своего тяжелого детства и строгого отца!! Я верю в твою доброту и мне очень, очень жаль..», - обратилась Ксения к Майклу.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:08

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