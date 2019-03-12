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Королевский двор увековечил память о Стивене Хокинге в своей монете

Память о знаменитом британском физике-теоретике, космологе Стивене Хокинге решили увековечить в монете королевского двора. 50 пенсов отчеканили за два дня до первой годовщины смерти выдающегося ученого, а Royal Mint поставил великого британца на одну линию с королевой Викторией и Уинстоном Черчиллем.
Королевский двор увековечил память о Стивене Хокинге в своей монете

По словам нумизматов, за основу дизайна монеты был взят образ наиболее таинственной загадки вселенной – черной дыры. Изучению последней Стивен Хокинг посвятил большую часть своей жизни. Изображение не соответствует рисунку, нанесенному на надгробную плиту, которая установлена в Вестминстерском аббатстве.

Монету в 50 пенсов одобрили наследники ученого с мировым именем – Люси и Тим. Они полагают, что такая честь польстила бы Стивену Хокингу. Есть предположение: снимок великого астрофизика может появиться и на 50-фунтовой купюре. Банк Англии уже объявил о конкурсе на выбор соответствующей кандидатуры. Результаты подведут летом 2019 года.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:52

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