Королевский двор увековечил память о Стивене Хокинге в своей монете





По словам нумизматов, за основу дизайна монеты был взят образ наиболее таинственной загадки вселенной – черной дыры. Изучению последней Стивен Хокинг посвятил большую часть своей жизни. Изображение не соответствует рисунку, нанесенному на надгробную плиту, которая установлена в Вестминстерском аббатстве.Монету в 50 пенсов одобрили наследники ученого с мировым именем – Люси и Тим. Они полагают, что такая честь польстила бы Стивену Хокингу. Есть предположение: снимок великого астрофизика может появиться и на 50-фунтовой купюре. Банк Англии уже объявил о конкурсе на выбор соответствующей кандидатуры. Результаты подведут летом 2019 года.