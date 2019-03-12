Представлен ТОП-5 малоизвестных советских авто на моторе-«дизеле»





Лидирует в рейтинге вариант «Москвича-407» Scaldia 1400 Diesel, выпущенный в 1960 году. Автомобиль разрабатывался бельгийским дилером модели в СССР - фирмой Scaldia Volga. Подкапотное пространство машины занимал 1,62-литровый «дизель» на 43 л. с. «Волги» ГАЗ-21 и ГАЗ-22, расположившиеся на второй позиции «пятерки», сначала оснащали аналогичными установками, а с 1962-го фирма Scaldia начала реализацию модификации с 2,2-литровым агрегатом на 65 л. с.УАЗ-469, продававшийся итальянской компанией Martorelli за пределами СССР, занимает третье место ТОП-5 малоизвестных советских «дизелей». Клиентам предлагались варианты машин с 100-сильным мотором Venture Motori, а также 70- и 72-мощными двигателями от Peugeot и FIAT соответственно. Четвертым в рейтинге назван ВАЗ-341 с 1,5-литровым агрегатом на 53 л. с. Замкнула «пятерку» классическая «Нива». Модель ВАЗ-21215 с 1,9-литровым «дизелем» Peugeot XUD9ND на 65 л. с., выпускалась на предприятии в подмосковном Чехове.