АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о преимуществах "смартфона будущего" Vivo Apex 2019
EUR 74.29 USD 66.08
Курс валют на 12.03.2019

Ученые: Трутни пчёл-цератин оказались заботливыми отцами

Трутни пчёл-цератин показали себя заботливыми отцами, защищающими потомство от хищных насекомых. Пока самка добывает нектар, самцы сторожат проход в гнездо.
Ученые: Трутни пчёл-цератин оказались заботливыми отцами

Чешские биологи, проводившие наблюдения в парке Подийе, узнали, что трутни цератин вовсе не бесполезны и рискуют собой во время защиты потомства. Хотя зачастую такие пчёлы никак не помогают улью, впервые они продемонстрировали полноценный труд. Гнёзда краснокнижных цератин строятся в корнях растений. Они остаются незащищёнными от хищников, когда самка отправляется собирать пищу для потомства.

Чтобы другие насекомые не навредили ему, трутни затыкают вход собственным телом. По подсчётам биологов, за час самец может вынести более 40 нападений, успешно перенесённых в 50% случаев.

Когда самка прилетает, то трётся о брюшко трутня, и тот пропускает её к гнезду, чтобы заткнуть вход вновь. Мотивацию пчёл учёные видят в увеличении их шансов на оплодотворение. Цератины охраняют не одно гнездо, а чередуют их, спариваясь с разными самками.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети продемонстрировали смартфон
Меган Маркл появилась без обручального
Японские учёные отыскали способ для
На женевском автосалоне состоялся дебют
Иосиф Пригожин поздравил Валерию с
В Сети критикуют Ксению Бородину за
Алёна Рапунцель опозорилась в Instagram
Королевский двор увековечил память о
Представлен ТОП-5 малоизвестных
Ученые планируют создать космический
«Пластика изуродовала»: Анна Седокова
Ученые: Трутни пчёл-цератин оказались
Модернизованный Haval H7 вышел в
Хейтеры высмеяли странный «тверк»
В Москве Валентин Гафт госпитализирован
Сергей Селин отметит 58-летие в узком
Виктор Добронравов назвал Владимира
Новый смартфон Samsung можно носить на
Милена Безбородова разделяет
Медики составили список запрещенных при
Ксения Бородина в Instagram попросила
Сделавшая шпагат на купели Анастасия
В Женеве представлены «гибриды» Jeep
Артём Сорока готов заменить Юлию
Эксперты разобрали смартфон Nokia 9
Ольга Бузова может потерять фанатов
Влад Кадони пристаёт к Саше Черно,
Состоялась презентация нового минивэна
Надежда Ермакова может вернуться на
В Москве прощаются с актером Владимиром
Просмотреть все новости