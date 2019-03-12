Ученые: Трутни пчёл-цератин оказались заботливыми отцами





Чешские биологи, проводившие наблюдения в парке Подийе, узнали, что трутни цератин вовсе не бесполезны и рискуют собой во время защиты потомства. Хотя зачастую такие пчёлы никак не помогают улью, впервые они продемонстрировали полноценный труд. Гнёзда краснокнижных цератин строятся в корнях растений. Они остаются незащищёнными от хищников, когда самка отправляется собирать пищу для потомства.Чтобы другие насекомые не навредили ему, трутни затыкают вход собственным телом. По подсчётам биологов, за час самец может вынести более 40 нападений, успешно перенесённых в 50% случаев.Когда самка прилетает, то трётся о брюшко трутня, и тот пропускает её к гнезду, чтобы заткнуть вход вновь. Мотивацию пчёл учёные видят в увеличении их шансов на оплодотворение. Цератины охраняют не одно гнездо, а чередуют их, спариваясь с разными самками.