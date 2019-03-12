В Москве прощаются с актером Владимиром Этушем
12 марта около 9:30 в театре им. Вахтангова началась церемония прощания с Владимиром Этушем. Провести знаменитого актера, ставшего легендой советского и российского кинематографа, до последних дней игравшего на родной сцене, пришли его известные коллеги, многие политики, благодарные поклонники.
Фасад здания театра украшен портретами Этуша, его фотографии в различных образах. К гробу знаменитость присутствующие возложили множество цветов, организаторам даже пришлось часть из них убирать, чтобы освободить проход для всех желающих почтить память великого мэтра. В зале звучат монологи актера, произносимые им в разные времена со сцены, и его любимые композиции в исполнении Мирей Матье.
Первыми попрощались с наставником студенты Щукинского училища, его выпускник Виктор Добронравов. Провести Народного артиста в последний путь пришел Александр Олешко, напомнивший, каким светлым, терпеливым и добрым человеком был покойный, как он преданно и с полной отдачей относился к своей профессии, как предан был зрителю. Возложил цветы к гробу Этуша и Владимир Мединский, возглавляющий Минкульт РФ.
Коллеги знаменитости назвали похороны его последним спектаклем. Тело Владимира Абрамовича после завершения прощальной церемонии кремируют, а прах захоронят в семейном склепе на Новодевичьем кладбище.
Фасад здания театра украшен портретами Этуша, его фотографии в различных образах. К гробу знаменитость присутствующие возложили множество цветов, организаторам даже пришлось часть из них убирать, чтобы освободить проход для всех желающих почтить память великого мэтра. В зале звучат монологи актера, произносимые им в разные времена со сцены, и его любимые композиции в исполнении Мирей Матье.
Первыми попрощались с наставником студенты Щукинского училища, его выпускник Виктор Добронравов. Провести Народного артиста в последний путь пришел Александр Олешко, напомнивший, каким светлым, терпеливым и добрым человеком был покойный, как он преданно и с полной отдачей относился к своей профессии, как предан был зрителю. Возложил цветы к гробу Этуша и Владимир Мединский, возглавляющий Минкульт РФ.
Коллеги знаменитости назвали похороны его последним спектаклем. Тело Владимира Абрамовича после завершения прощальной церемонии кремируют, а прах захоронят в семейном склепе на Новодевичьем кладбище.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:33