В Москве прощаются с актером Владимиром Этушем





Фасад здания театра украшен портретами Этуша, его фотографии в различных образах. К гробу знаменитость присутствующие возложили множество цветов, организаторам даже пришлось часть из них убирать, чтобы освободить проход для всех желающих почтить память великого мэтра. В зале звучат монологи актера, произносимые им в разные времена со сцены, и его любимые композиции в исполнении Мирей Матье.Первыми попрощались с наставником студенты Щукинского училища, его выпускник Виктор Добронравов. Провести Народного артиста в последний путь пришел Александр Олешко, напомнивший, каким светлым, терпеливым и добрым человеком был покойный, как он преданно и с полной отдачей относился к своей профессии, как предан был зрителю. Возложил цветы к гробу Этуша и Владимир Мединский, возглавляющий Минкульт РФ.Коллеги знаменитости назвали похороны его последним спектаклем. Тело Владимира Абрамовича после завершения прощальной церемонии кремируют, а прах захоронят в семейном склепе на Новодевичьем кладбище.