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Ольга Бузова может потерять фанатов после дуэта с Лёшей Свиком

Популярная певица Ольга Бузова может потерять своих фанатов после записи дуэта с рэпером Лёшей Свиком. После выхода их общей песни «Поцелуй на балконе» на аккаунт молодого исполнителя тут же подписались полмиллиона новых пользователей, разглядевших в нём настоящий талант.
Ольга Бузова может потерять фанатов после дуэта с Лёшей Свиком

Ольга Бузова и Лёша Свик едва успели представить совместную работу под названием «Поцелуй на балконе», как песня тут же заняла первые строчки многих хит-парадов. Кроме того, успеху дуэта поспособствовали и появившиеся ранее слухи о возможном романе между ними, в которые уже мало кто верит.
Ольга Бузова может потерять фанатов после дуэта с Лёшей Свиком

Теперь же публика пророчит Ольге Бузовой опасность потерять своих фанатов именно после записи дуэта с Лёшей Свиком, ведь исполнитель действительно может похвастаться хорошим голосом и качественным исполнением песен, чего хейтеры не скажут о ведущей «Дома-2». Кроме того, число подписчиков рэпера в Instagram за пару дней возросло на полмиллиона человек, многие из которых не скрывают, что подписались после его работы с Бузовой.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 12:39

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