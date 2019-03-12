Ольга Бузова может потерять фанатов после дуэта с Лёшей Свиком

Ольга Бузова и Лёша Свик едва успели представить совместную работу под названием «Поцелуй на балконе», как песня тут же заняла первые строчки многих хит-парадов. Кроме того, успеху дуэта поспособствовали и появившиеся ранее слухи о возможном романе между ними, в которые уже мало кто верит.Теперь же публика пророчит Ольге Бузовой опасность потерять своих фанатов именно после записи дуэта с Лёшей Свиком, ведь исполнитель действительно может похвастаться хорошим голосом и качественным исполнением песен, чего хейтеры не скажут о ведущей «Дома-2». Кроме того, число подписчиков рэпера в Instagram за пару дней возросло на полмиллиона человек, многие из которых не скрывают, что подписались после его работы с Бузовой.