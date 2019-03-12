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Подписчики Кети Топурии не оценили ее фото без макияжа

Российская и грузинская певица Кети Топурия опубликовала на своей страничке в Instagram фото без макияжа. Подписчики ее раскритиковали.'
Подписчики Кети Топурии не оценили ее фото без макияжа

В сентябре прошлого года исполнительнице исполнилось 32 года. Ранее она была известна как вокалистка группы «А’Студио».

Новая публикация неоднозначно удивила ее поклонников. Одни писали, что звезда не похожа на саму себя без макияжа и с грустным выражением лица, а другие, наоборот, расхваливали ее естественную красоту.

Истинные фанаты восхищались серыми глазами, чистой кожей и пухлыми губами знаменитости. Ее даже ставили в сравнение с Лив Тайлер. Но, все же, многих смутило это фото.

Подписчики беспокоятся о здоровье Кети Топурии, ведь после разрыва отношений с Гуфом она очень похудела. Расставание произошло после публичного подтверждения отношений. Артистка не простила измену музыканта.



 
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ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:30

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