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Влад Кадони пристаёт к Саше Черно, чтобы заставить Ольгу Бузову ревновать

Ведущий популярной телестройки «Дом-2» Влад Кадони пристаёт к Саше Черно, чтобы заставить Ольгу Бузову ревновать. Короткий анонс нового выпуска передачи «Бородина против Бузовой» заставил публику задуматься о наличии чувств экстрасенса к певице.
Влад Кадони пристаёт к Саше Черно, чтобы заставить Ольгу Бузову ревновать

В новом выпуске «Бородина против Бузовой» Влад Кадони в открытую начал приставать к Саше Черно, чтобы упрекнуть Ольгу Бузову тем, что он может достаться другой девушке. Таким образом коллега решил заставить певицу ревновать, призвав её к этому прямо в студии.
Влад Кадони пристаёт к Саше Черно, чтобы заставить Ольгу Бузову ревновать

Кроме того, Влад Кадони удивился, почему такая одинокая и истосковавшаяся по мужской ласке Ольга Бузова не обращает на него внимания, ведь он и словами и действиями даёт понять, что она ему неравнодушна. Поклонников момент с приставаниями к Саше Черно весьма позабавил, но они решили, что Кадони Бузовой не пара, поэтому ему предстоит и дальше выступать в роли шута перед ней.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 12:37

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