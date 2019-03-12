Влад Кадони пристаёт к Саше Черно, чтобы заставить Ольгу Бузову ревновать

В новом выпуске «Бородина против Бузовой» Влад Кадони в открытую начал приставать к Саше Черно, чтобы упрекнуть Ольгу Бузову тем, что он может достаться другой девушке. Таким образом коллега решил заставить певицу ревновать, призвав её к этому прямо в студии.Кроме того, Влад Кадони удивился, почему такая одинокая и истосковавшаяся по мужской ласке Ольга Бузова не обращает на него внимания, ведь он и словами и действиями даёт понять, что она ему неравнодушна. Поклонников момент с приставаниями к Саше Черно весьма позабавил, но они решили, что Кадони Бузовой не пара, поэтому ему предстоит и дальше выступать в роли шута перед ней.