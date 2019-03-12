Медики составили список запрещенных при болях в спине продуктов





По мнению специалистов, боль в спине – негативное явление, с которым сталкивается каждый человек в какой-то момент жизни. Причины могут быть самые разные: от неправильной осанки до серьезной травмы. Согласно последним исследованиям, воспаление в области позвоночника может усугублять потребление таких продуктов как арахис, алкоголь, чипсы, сахаросодержащие пищевые изделия и «молочка».Перечисленные продукты способны негативно воздействовать на состояние здоровья людей с аллергией, так как после их употребления воспалительный процесс нередко усиливается. После еды дискомфортные ощущения в спине сопровождаются изжогой, болью в горле и кисловатым вкусом во рту. Для того, чтобы ограничить риск развития заболевания, следует отказаться также от шоколада, кофе, томатов, острой и жирной пищи.Медики рекомендуют не забывать о регулярных физических упражнениях и растяжках, помогающих укрепить позвоночник и мышцы спины. Немаловажно помнить о шпинате и коре белой ивы, обладающих обезболивающими свойствами, - заключили эксперты.