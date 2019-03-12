Новый смартфон Samsung можно носить на запястье





Устройство в разложенном состоянии будет более вытянутым в сравнении с новыми Sony Xperia, у которых соотношение сторон дисплеев составляет 21:9. Модель в сложенном виде можно носить на запястье, используя в виде умных часов. Края смартфона в данном случае притягиваются с помощью специальных магнитов, вследствие чего устройство довольно надежно фиксируется на руке. Множество звеньев делают ношение нового современного гаджета более комфортным.По всей видимости, в данном гаджете аккумуляторная батарея, печатная специальная плата, а также ряд других комплектующих должны быть гибкими.