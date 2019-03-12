Сделавшая шпагат на купели Анастасия Волочкова заинтриговала подписчиков интересной встречей

"Скоро вас ждёт кое-что весьма интересное. И до того неожиданное, что это будет сенсацией!" - обещает Волочкова.

Волочкова показала в Instagram, как в начале Великого поста занялась закалкой в ледяной купели. На мороз балерина вышла в бикини и не упустила возможности сделать в купальнике эффектный шпагат. Однако самым интригующим в новом посте стало не смелое фото, а обещание знаменитости рассказать о встрече с некой загадочной особой.В комментариях пользователи принялись гадать, кого же пригласила к себе в особняк прима и почему не спешит выдавать свой секрет. Другие комментаторы отметили, что православной Волочковой не стоит сопровождать Великий пост откровенными снимками.Впрочем, религиозная балерина успела нарушить некоторые церковные запреты. Так, она поучаствовала в очередном скандале с водителем Скиртачем, подравшись с ним во время съёмок на "НТВ".