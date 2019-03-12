Сделавшая шпагат на купели Анастасия Волочкова заинтриговала подписчиков интересной встречей
Анастасия Волочкова, сделавшая шпагат на купели, заинтриговала подписчиков интересной встречей. Неожиданный гость балерины обещает вызвать сенсацию.
Волочкова показала в Instagram, как в начале Великого поста занялась закалкой в ледяной купели. На мороз балерина вышла в бикини и не упустила возможности сделать в купальнике эффектный шпагат. Однако самым интригующим в новом посте стало не смелое фото, а обещание знаменитости рассказать о встрече с некой загадочной особой.
В комментариях пользователи принялись гадать, кого же пригласила к себе в особняк прима и почему не спешит выдавать свой секрет. Другие комментаторы отметили, что православной Волочковой не стоит сопровождать Великий пост откровенными снимками.
Впрочем, религиозная балерина успела нарушить некоторые церковные запреты. Так, она поучаствовала в очередном скандале с водителем Скиртачем, подравшись с ним во время съёмок на "НТВ".
Волочкова показала в Instagram, как в начале Великого поста занялась закалкой в ледяной купели. На мороз балерина вышла в бикини и не упустила возможности сделать в купальнике эффектный шпагат. Однако самым интригующим в новом посте стало не смелое фото, а обещание знаменитости рассказать о встрече с некой загадочной особой.
"Скоро вас ждёт кое-что весьма интересное. И до того неожиданное, что это будет сенсацией!" - обещает Волочкова.
В комментариях пользователи принялись гадать, кого же пригласила к себе в особняк прима и почему не спешит выдавать свой секрет. Другие комментаторы отметили, что православной Волочковой не стоит сопровождать Великий пост откровенными снимками.
Впрочем, религиозная балерина успела нарушить некоторые церковные запреты. Так, она поучаствовала в очередном скандале с водителем Скиртачем, подравшись с ним во время съёмок на "НТВ".
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:02