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Сделавшая шпагат на купели Анастасия Волочкова заинтриговала подписчиков интересной встречей

Анастасия Волочкова, сделавшая шпагат на купели, заинтриговала подписчиков интересной встречей. Неожиданный гость балерины обещает вызвать сенсацию.
Сделавшая шпагат на купели Анастасия Волочкова заинтриговала подписчиков интересной встречей

Волочкова показала в Instagram, как в начале Великого поста занялась закалкой в ледяной купели. На мороз балерина вышла в бикини и не упустила возможности сделать в купальнике эффектный шпагат. Однако самым интригующим в новом посте стало не смелое фото, а обещание знаменитости рассказать о встрече с некой загадочной особой.

"Скоро вас ждёт кое-что весьма интересное. И до того неожиданное, что это будет сенсацией!" - обещает Волочкова.

В комментариях пользователи принялись гадать, кого же пригласила к себе в особняк прима и почему не спешит выдавать свой секрет. Другие комментаторы отметили, что православной Волочковой не стоит сопровождать Великий пост откровенными снимками.

Впрочем, религиозная балерина успела нарушить некоторые церковные запреты. Так, она поучаствовала в очередном скандале с водителем Скиртачем, подравшись с ним во время съёмок на "НТВ".



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:02

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