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Надежда Ермакова может вернуться на «Дом-2» в качестве участницы

Надежда Ермакова уже осенью может вернуться на «Дом-2» в качестве участницы. Об этом кастинг-директор проекта в шутку сообщила зрителям, когда те начали задавать вопросы о возможности изменения состава проектантов.
Надежда Ермакова может вернуться на «Дом-2» в качестве участницы

Надежда Ермакова всё время вынуждена отвечать на многочисленные вопросы возмущённых зрителей по поводу того, почему же она отбирает на «Дом-2» участников, которые только раздражают публику своим поведением в эфирах.

Кастинг-директор уже дала понять, что скандальные пары Ольги Рапунцель с Дмитрием Дмитренко и Саши Черно с Иосифом Оганесяном выполняют главное условие телестройки — строить отношения, а потому и дальше продолжать оставаться участниками «Дома-2», пока ещё держаться вместе.
Надежда Ермакова может вернуться на «Дом-2» в качестве участницы

Кроме того, Надежда Ермакова даже предположила, что вскоре и сама может пополнить ряды участников проекта. Это было сказано в шуточной форме, но публика считает, что всё возможно, так как с нынешним молодым человеком та всё время откладывает свадьбу, считая, что сейчас у неё есть масса других более важных дел.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:35

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