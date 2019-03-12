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Эксперты рассказали о преимуществах "смартфона будущего" Vivo Apex 2019
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Эксперты рассказали о преимуществах "смартфона будущего" Vivo Apex 2019

Эксперты решили проанализировать, насколько революционным является "смартфон будущего" Vivo Apex 2019. По мнению специалистов, концептуальный гаджет действительно обладает несколькими преимуществами перед конкурентами.
Эксперты рассказали о преимуществах "смартфона будущего" Vivo Apex 2019

Цельное стекло
Эксперты рассказали о преимуществах "смартфона будущего" Vivo Apex 2019

На данный момент большинство производителей используют одинаковые технологии в изготовлении корпуса для своих устройств. Так, инженеры применяют две панели, обернутые вокруг рамки, для создания довольно бесшовного дизайна. В случае с Vivo Apex 2019 китайский производитель был непреклонен в использовании цельного стекла, чтобы покрыть как заднюю, так и боковые стороны, с тонкими изгибами по краям. Использование обработки горячего изгиба для кривых и компьютерное цифровое управление для получения переменной толщины в разных точках телефона, обеспечили замысловатый дизайн, которого раньше не было нигде.

Тем не менее, такой метод имеет и некоторые недостатки - изменяемая толщина делает конструкцию более толстой, прозрачная окантовка выходит за пределы экрана, добавляя кромку за пределы обычного ободка. Процесс цифрового управления оставляет на стекле некоторые зернистые дефекты. Наличие стеклянного цельного корпуса, тем не менее, впечатляет и отличается от других технологий.

Отсутствие кнопок
Эксперты рассказали о преимуществах "смартфона будущего" Vivo Apex 2019

В концепте Apex 2019 реализация физических кнопок была бы сложной задачей и разрушила бы цельный дизайн. Потому инженеры применили технологию Touch Sense, полностью исключив применение физических кнопок в новом гаджете. Она позволит смартфону реагировать на прикосновение в любой области смартфона, однако и здесь появляется рад неудобств. К примеру, применение данной технологии при производстве боковых панелей вызовет хаотичное нажатие на них или же тогда пользователю придется применять силу для того, чтобы смартфон правильно распознал цель нажатия.

Тем не менее, концепция без кнопок действительно произвела революцию в области мобильных гаджетов, возможно, в будущем ее удастся улучшить и использовать даже в флагманах.

Зарядка
Эксперты рассказали о преимуществах "смартфона будущего" Vivo Apex 2019

Компания Vivo не стала включать в разработку беспроводную зарядку. вместо этого инженеры создали специальный порт MagPort - запатентованный магнитный разъем для доставки заряда при 18 Вт, он работает быстрее, чем беспроводная технология.

Сканирование отпечатков пальцев из будущего
Эксперты рассказали о преимуществах "смартфона будущего" Vivo Apex 2019

В Vivo реализована новейшая технология сканирования отпечатков пальцев, не имеющая отступов для сканера отпечатков пальцев и передней кнопки «домой». Процедура была значительно модернизирована, сканирование отпечатков пальцев работает в любом месте по всему экрану, для повышенной безопасности можно использовать два отпечатка пальца.



 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:55

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