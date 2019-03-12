Состоялась презентация нового минивэна Chrysler Pacifica
Американская автомобилестроительная компания Chrysler устроила показ новой версии своей полноприводной машины Pacifica. Об этом сообщают СМИ.
Глава профессионального союза автомобильной промышленности Канады Дино Чиодо подтвердил эту новость. Когда минивэн появится в продаже, пока неизвестно, но эксперт по автопроизводству Джо Маккейб предполагает, что модель выйдет в продажу позже 2020 года.
Руководство компании Chrysler это не опровергает, но и не подтверждает. Специалисты данной области уверены, что минивэн будет и далее популярен в Америке, особенно в холодных регионах.
Известно, что статистика продаж автомобильного бренда Chrysler очень повысилась за 2017 год.
Глава профессионального союза автомобильной промышленности Канады Дино Чиодо подтвердил эту новость. Когда минивэн появится в продаже, пока неизвестно, но эксперт по автопроизводству Джо Маккейб предполагает, что модель выйдет в продажу позже 2020 года.
Руководство компании Chrysler это не опровергает, но и не подтверждает. Специалисты данной области уверены, что минивэн будет и далее популярен в Америке, особенно в холодных регионах.
Известно, что статистика продаж автомобильного бренда Chrysler очень повысилась за 2017 год.
Авто
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:37