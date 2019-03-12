Состоялась презентация нового минивэна Chrysler Pacifica





Глава профессионального союза автомобильной промышленности Канады Дино Чиодо подтвердил эту новость. Когда минивэн появится в продаже, пока неизвестно, но эксперт по автопроизводству Джо Маккейб предполагает, что модель выйдет в продажу позже 2020 года.Руководство компании Chrysler это не опровергает, но и не подтверждает. Специалисты данной области уверены, что минивэн будет и далее популярен в Америке, особенно в холодных регионах.Известно, что статистика продаж автомобильного бренда Chrysler очень повысилась за 2017 год.