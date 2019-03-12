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Эксперты разобрали смартфон Nokia 9 PureView

Эксперты разобрали смартфон версии 9 PureView от компании Nokia. Один из камерофонов оказался в руках блогера Pwrdbykyank.
Эксперты разобрали смартфон Nokia 9 PureView

Им была проанализирована ремонтопригодность устройства и оценены особенности внутренней компоновки девайса. За счёт защиты IP 67 влага не может попасть внутрь аппарата. При этом разборка модели становится более затруднённой. Для снятия задней крышки специалист прогрел ее при помощи фена, а затем поддел пластиковым инструментом. Причиной таких действий послужило обилие клея. Далее блогер открутил 13 винтов, удерживающих пластиковый кожух. После этого был отсоединён адаптер беспроводной зарядки аккумуляторной батареи, а также модуль основной камеры с нестандартной компоновкой сенсоров. Система охлаждения включает в себя несъемный испарительный отсек, плотно прилегающий к чипсету Snapdragon 845 с 8 ядрами. Модуль динамика, а также порт зарядки не помешали демонтировать смартфон.

Экспертом был сделан вывод, что при поломке многие компоненты будет не сложно заменить. Однако мастера вынуждены будут потратить время, а также проявить терпение во время разборки устройства.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:46

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