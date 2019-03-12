Ксения Собчак резко отреагировала на стихотворение Сергея Шнурова
Бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак резко отреагировала на очередное творение рок-музыканта Сергея Шнурова.
Наш портал уже писал о том, что считанные часы назад Шнуров в стихах поспешил высмеять расставание Собчак и Виторгана. Сергей не только признался в Instagram, что уже устал читать повсюду «про Ксюху», но и поспешил нелицеприятно высказаться в адрес скандально известной тележурналистки.
Спустя час Собчак тоже разместила в личном микроблоге новый пост, в котором заявила, что ей «очень приятно» наблюдать за тем, что практически каждый фолловер спешит дать ей обратную связь.
Впрочем, не пост Собчак привлек внимание интернет-пользователей, а ее хештег под ним, где телезнаменитость попросила всех «стать в очередь».
Нужно сказать, что сейчас фолловеры разделились на два лагеря. Некоторые поддерживают Ксению, отмечая, что ее последний пост можно понять, а кое-кто наоборот считает, что бывший кандидат на пост президента Российской Федерации не должна себе такого позволять, даже если ее очень обидел стих бывшего приятеля.
Наш портал уже писал о том, что считанные часы назад Шнуров в стихах поспешил высмеять расставание Собчак и Виторгана. Сергей не только признался в Instagram, что уже устал читать повсюду «про Ксюху», но и поспешил нелицеприятно высказаться в адрес скандально известной тележурналистки.
Спустя час Собчак тоже разместила в личном микроблоге новый пост, в котором заявила, что ей «очень приятно» наблюдать за тем, что практически каждый фолловер спешит дать ей обратную связь.
«Каждый в меру своего таланта, но все стараются: кто-то текстик напишет, а кто-то и стихи..», - отметила Ксения в новом посте.
Впрочем, не пост Собчак привлек внимание интернет-пользователей, а ее хештег под ним, где телезнаменитость попросила всех «стать в очередь».
Нужно сказать, что сейчас фолловеры разделились на два лагеря. Некоторые поддерживают Ксению, отмечая, что ее последний пост можно понять, а кое-кто наоборот считает, что бывший кандидат на пост президента Российской Федерации не должна себе такого позволять, даже если ее очень обидел стих бывшего приятеля.
«Какой кошмар! И такие хештеги вы хотите сказать, что можно ставить тому человеку, который стремился стать президентом? Ужасс!», - написала одна из подписчиц Собчак под ее последней фотографией.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:01