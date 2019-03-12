Ксения Собчак резко отреагировала на стихотворение Сергея Шнурова

«Каждый в меру своего таланта, но все стараются: кто-то текстик напишет, а кто-то и стихи..», - отметила Ксения в новом посте.

«Какой кошмар! И такие хештеги вы хотите сказать, что можно ставить тому человеку, который стремился стать президентом? Ужасс!», - написала одна из подписчиц Собчак под ее последней фотографией.