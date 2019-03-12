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В Женеве представлены «гибриды» Jeep Renegade и Jeep Compass

На мотор-шоу в Женеве автобренд Jeep представил две гибридные модели Compass и Renegade. Новые детища производителя способны на одной электротяге преодолевать до 50 км.
В Женеве представлены «гибриды» Jeep Renegade и Jeep Compass

Аналогичной возможностью обладает первый семейный минивен-«гибрид» компании Chrysler Pacifica Hybrid. В сумме мощность силовой установки, заложенной в основу Compass и Renegade, составляет 190-240 л. с. В кроссоверах, представленных маркой Jeep в Женеве, впечатляет инновационная гибридная схема под названием 4x4e. Здесь бензиновый 1,3-литровый турбоагрегат GSE, отвечающий за работу передних колес, не связан с электродвигателем, располагающимся сзади и вращающим, соответственно, вторую пару колес.

Команда Jeep намерена в конце 2019 года сделать из концептов Compass и Renegade серийные вариации авто. Пока концерн FCA, владеющий данным брендом, не спешит делиться подробностями, касающимися технических особенностей новинок, но известно, исключительно на электричестве модели смогут развивать скорость до 130 км/ч и преодолевать на одном заряде 50 км.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:54

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