Участники «Свадьбы на миллион» не знают правил конкурса





Свадебный конкурс в «Доме-2» уже почти начался, список пар утверждён, вот только участники до сих пор не знают всех правил «Свадьбы на миллион». Зрителей это немного позабавило, ведь молодые люди якобы осознанно шли к борьбе за пышное бракосочетание за счёт телестройки, но на деле оказалось, что даже не понимают, куда ввязались.Публика удивилась, когда жители Острова любви вдруг решили, что голосовать за лучшую пару в «Свадьбе на миллион» конкурсанты будут самостоятельно, как, например, в конкурсе «Человек года». Кроме того, относительно новые на проекте участники, как заметили зрители, не до конца осознали ещё тот факт, что в случае победы должны обязательно пожениться согласно установленным правилам.