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Участники «Свадьбы на миллион» не знают правил конкурса

Участники «Свадьбы на миллион» до сих пор не знают всех правил конкурса, что ещё раз подтверждает фиктивность многих пар. Поклонники заметили, что отдельные конкурсанты даже не были в курсе о том, как проходит голосование и кто, собственно, должен выбирать победителя.
Участники «Свадьбы на миллион» не знают правил конкурса

Свадебный конкурс в «Доме-2» уже почти начался, список пар утверждён, вот только участники до сих пор не знают всех правил «Свадьбы на миллион». Зрителей это немного позабавило, ведь молодые люди якобы осознанно шли к борьбе за пышное бракосочетание за счёт телестройки, но на деле оказалось, что даже не понимают, куда ввязались.
Участники «Свадьбы на миллион» не знают правил конкурса

Публика удивилась, когда жители Острова любви вдруг решили, что голосовать за лучшую пару в «Свадьбе на миллион» конкурсанты будут самостоятельно, как, например, в конкурсе «Человек года». Кроме того, относительно новые на проекте участники, как заметили зрители, не до конца осознали ещё тот факт, что в случае победы должны обязательно пожениться согласно установленным правилам.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:59

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