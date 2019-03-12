Шведский военный аналитик назвал Россию "проигравшей сверхдержавой"





Йонас Кьеллен, будучи аналитиком в области военных исследований из Швеции, заявил, что радиоэлектронную борьбу Кремль ведёт лишь благодаря технологиям СССР. Последние 10 лет Россия пользуется хорошим заделом и бюджетными решениями времён холодной войны. При этом несколько лет спустя потенциал имеющихся у РФ технологий сойдёт на нет.Таким образом, Россия остаётся сверхдержавой, но уже с позиции проигравшей стороны. С военными технологиями Запада, по мнению Кьеллена, Москва сравняться не сможет.В настоящий момент отечественные эксперты разрабатывают не только средства для заглушения электроники, но и оружие для уничтожения последней. РЭБ особенно эффективна там, где традиционное вооружение не справляется.Отметим, что в прошлом году американский аналитик назвал российские радиоэлектронные средства мощнее американских и европейских. The National Interest писал, что мини-дроны гораздо эффективней выводить из строя посредством РЭБ, а не ракет.