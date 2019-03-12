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Модель Александра Кабаева призналась фанатам, что у нее был секс в самолете

Популярная российская модель и фитнес-блогер Александра Кабаева запустила в своем Instagram игру «Было/не было». На вопрос одного из подписчиков о том, был ли у нее секс в самолете, звезда дала положительный ответ.
Модель Александра Кабаева призналась фанатам, что у нее был секс в самолете

Знаменитость старается быть откровенной со своими поклонниками и не стесняется отвечать на самые провокационные вопросы. Судя по последнему признанию Александры Кабаевой, видно, что она готова к смелым экспериментам. С кем у модели был интим в самолете, она не уточнила, но фанатов ее ответ удовлетворил.

Недавно популярная блогерша и ее супруг – экс-участник скандального реалити-шоу «Дом-2», чемпион мира по кикбоксингу Александр Липов столкнулись с неприятной ситуацией. Звезда стройки любви был арестован и отправлен в тюрьму «Матросская тишина» согласно решению Пресненского суда российской столицы. Мужу модели предъявили обвинение по статье «Мошенничество».
Модель Александра Кабаева призналась фанатам, что у нее был секс в самолете

Александра Кабаева не верит в то, что ее благоверный мог нарушить закон. По ее словам, Липова мог подставить некий Прохоров, который был должен мужу модели 4,5 млн рублей. Звезда Instagram уверена: должник не захотел отдавать приличную сумму и просто оклеветал избранника блогера.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:07

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