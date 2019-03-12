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Оксана Ряска эффектно подколола Ольгу Бузову в Instagram

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Оксана Ряска эффектно подколола Ольгу Бузову публикацией в Instagram. Девушка якобы оценила платье ведущей, показав, что и сама ходила в таком 7 лет назад.
Оксана Ряска эффектно подколола Ольгу Бузову в Instagram

Оксана Ряска, покинувшая проект «Дом-2» в статусе одиночки, сейчас проживает в США, откуда пристально следит за происходящим в стенах телестройки. Кроме того, девушка также наблюдает и за жизнью ведущих проекта, ведь сама перед уходом надеялась попробовать себя на этой должности.
Оксана Ряска эффектно подколола Ольгу Бузову в Instagram

На днях Оксана Ряска заметила на странице Ольги Бузовой в Instagram снимки ведущей с вечеринки в честь бракосочетания Доминика Джокера, и решила опубликовать в своём микроблоге пост, которым подколола звезду, завуалированно высмеяв её наряд.
Оксана Ряска эффектно подколола Ольгу Бузову в Instagram

Ряска показала фолловерам собственный снимок 7-летней давности в точно таком же платье, подписав, что рада современной моде, ведь то, что было популярно много лет назад, снова появляется в массах. Эффектный стёб экс-участницы «Дома-2» над Ольгой Бузовой оценила основная часть её подписчиков, но вот сама ведущая пока не отреагировала на публикацию девушки.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 11:26

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