Оксана Ряска эффектно подколола Ольгу Бузову в Instagram





Оксана Ряска, покинувшая проект «Дом-2» в статусе одиночки, сейчас проживает в США, откуда пристально следит за происходящим в стенах телестройки. Кроме того, девушка также наблюдает и за жизнью ведущих проекта, ведь сама перед уходом надеялась попробовать себя на этой должности.На днях Оксана Ряска заметила на странице Ольги Бузовой в Instagram снимки ведущей с вечеринки в честь бракосочетания Доминика Джокера, и решила опубликовать в своём микроблоге пост, которым подколола звезду, завуалированно высмеяв её наряд.Ряска показала фолловерам собственный снимок 7-летней давности в точно таком же платье, подписав, что рада современной моде, ведь то, что было популярно много лет назад, снова появляется в массах. Эффектный стёб экс-участницы «Дома-2» над Ольгой Бузовой оценила основная часть её подписчиков, но вот сама ведущая пока не отреагировала на публикацию девушки.