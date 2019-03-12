Разработчики рассказали о новых функциях следующей модели iPhone





Обновленный смартфон будет иметь тройной объектив, что позволит делать высококачественные объемные снимки. Специалисты улучшат систему распознавания лиц, а размер телефона будет прежним.Возможно, устройство будет иметь функцию беспроводной зарядки, которая уже есть в Samsung Galaxy 10. С помощью технологии OLED дисплей приобретет более насыщенные и контрастные цвета.Предполагается, что компания Apple может сменить свой разъем зарядки Lightning на USB-C, но эксперты считают, что это маловероятно. Ближайшие презентации других новинок производителя произойдут в конце марта 2019 года.