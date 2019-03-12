Разработчики рассказали о новых функциях следующей модели iPhone
От разработчиков iPhone известно, какие особенности будут у новой модели устройства. Производитель Apple заявил, что их выпуск планируется на сентябрь 2019 года.
Обновленный смартфон будет иметь тройной объектив, что позволит делать высококачественные объемные снимки. Специалисты улучшат систему распознавания лиц, а размер телефона будет прежним.
Возможно, устройство будет иметь функцию беспроводной зарядки, которая уже есть в Samsung Galaxy 10. С помощью технологии OLED дисплей приобретет более насыщенные и контрастные цвета.
Предполагается, что компания Apple может сменить свой разъем зарядки Lightning на USB-C, но эксперты считают, что это маловероятно. Ближайшие презентации других новинок производителя произойдут в конце марта 2019 года.
Обновленный смартфон будет иметь тройной объектив, что позволит делать высококачественные объемные снимки. Специалисты улучшат систему распознавания лиц, а размер телефона будет прежним.
Возможно, устройство будет иметь функцию беспроводной зарядки, которая уже есть в Samsung Galaxy 10. С помощью технологии OLED дисплей приобретет более насыщенные и контрастные цвета.
Предполагается, что компания Apple может сменить свой разъем зарядки Lightning на USB-C, но эксперты считают, что это маловероятно. Ближайшие презентации других новинок производителя произойдут в конце марта 2019 года.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 11:30