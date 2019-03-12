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Разработчики рассказали о новых функциях следующей модели iPhone

От разработчиков iPhone известно, какие особенности будут у новой модели устройства. Производитель Apple заявил, что их выпуск планируется на сентябрь 2019 года.
Разработчики рассказали о новых функциях следующей модели iPhone

Обновленный смартфон будет иметь тройной объектив, что позволит делать высококачественные объемные снимки. Специалисты улучшат систему распознавания лиц, а размер телефона будет прежним.

Возможно, устройство будет иметь функцию беспроводной зарядки, которая уже есть в Samsung Galaxy 10. С помощью технологии OLED дисплей приобретет более насыщенные и контрастные цвета.

Предполагается, что компания Apple может сменить свой разъем зарядки Lightning на USB-C, но эксперты считают, что это маловероятно. Ближайшие презентации других новинок производителя произойдут в конце марта 2019 года.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 11:30

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