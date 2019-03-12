Наследство Владимира Этуша может достаться его вдове, дочери и внуку





Дочь Этуша Раиса родилась в третьем браке актера. С ее матерью Ниной Крайновой-Этуш знаменитость прожил 48 лет. Спустя три года после смерти супруги, скончавшейся в 2000-м, 80-летний Владимир Абрамович женился на женщине моложе его на 42 года. Кинозвезда и его молодая жена Елена, несмотря на разницу в возрасте, выглядели счастливыми.Наследница Этуша, беспокоясь о судьбе квартиры пожилого отца, решила продать ее. За жилище в «доме поэтов», расположенное на берегу водохранилища в подмосковном поселке Икша, она выручила $35 000. Актера сильно расстроил поступок и меркантильность дочери, ведь звездный отец обеспечил ее жилплощадью. Знаменитость разменял свою квартиру, отдав Раисе однокомнатную, а когда она родила ребенка, выхлопотал ей жилье в элитном доме Управления делами президента.Отношения между родными людьми разладились на долгое время. Примирил дедушку и мать внук Этуша Владимир. Он, как и вдова актера Елена, и его дочь Раиса, может претендовать на часть наследства знаменитого родственника.