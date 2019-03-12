Ольга Бузова интригует публику новыми романами ради мести бывшим





Ольга Бузова, как оказалось, всё ещё остаётся одинокой женщиной, несмотря на её попытки заинтриговать фанатов шикарными букетами цветов от «тайных ухажёров» и слухами о романах с мужчинами. Не удалось ей обмануть публику в случае с Тимуром Батрутдиновым, а вот в отношения с Лёшей Свиком основная часть поклонников всё же поверила.Несмотря на якобы правдоподобность отношений Ольги Бузовой с рэпером, фолловеры решили, что она просто интригует публику новыми несуществующими романами, чтобы отомстить бывшим мужчинам, например, Дмитрию Тарасову.Ведущая «Дома-2» прекрасно понимает, что ей экс-супруг получил то, о чём мечтал — любящую жену, родившую ему ребёнка. Именно поэтому теперь старается казаться счастливой на фоне краткосрочных сенсаций в СМИ о её новых романтических приключениях.