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Ольга Бузова интригует публику новыми романами ради мести бывшим

Певица и ведущая Ольга Бузова интригует публику новыми романами исключительно ради мести всем своим бывшим мужчинам. Такой вывод сделали фолловеры, заметив, что ни с одним из «тайных ухажёров» у звезды «Дома-2» так ничего и не сложилось.
Ольга Бузова интригует публику новыми романами ради мести бывшим

Ольга Бузова, как оказалось, всё ещё остаётся одинокой женщиной, несмотря на её попытки заинтриговать фанатов шикарными букетами цветов от «тайных ухажёров» и слухами о романах с мужчинами. Не удалось ей обмануть публику в случае с Тимуром Батрутдиновым, а вот в отношения с Лёшей Свиком основная часть поклонников всё же поверила.
Ольга Бузова интригует публику новыми романами ради мести бывшим

Несмотря на якобы правдоподобность отношений Ольги Бузовой с рэпером, фолловеры решили, что она просто интригует публику новыми несуществующими романами, чтобы отомстить бывшим мужчинам, например, Дмитрию Тарасову.
Ольга Бузова интригует публику новыми романами ради мести бывшим

Ведущая «Дома-2» прекрасно понимает, что ей экс-супруг получил то, о чём мечтал — любящую жену, родившую ему ребёнка. Именно поэтому теперь старается казаться счастливой на фоне краткосрочных сенсаций в СМИ о её новых романтических приключениях.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 11:23

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