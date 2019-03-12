Принц Уильям и Кейт Миддлтон не хотят рассказывать своему сыну, что он станет королем

Герцоги Кембриджские решили пока не сообщать своему старшему сыну Джорджу, что он в будущем станет королём. Дело в том, что родители не имеют понятия, как ребёнок отнесётся к такой новости, они не хотят пока пугать малыша такой ответственностью. По словам принца Уильяма, их семья является абсолютно нормальной и обычной.Королевские родители довольны, что могут растить принца Луи, принцессу Шарлотту, а также принца Джорджа в обстановке, которая далека от королевской жизни.