Принц Уильям и Кейт Миддлтон не хотят рассказывать своему сыну, что он станет королем
Принц Уильям, а также Кейт Миддлтон не хотят пока рассказывать своему сыну, что он станет королем. Королевская семья акцентирует внимание, что их дети воспитываются в «нормальных» условиях. При этом они не балуют малышей роскошью, а также подарками.
Герцоги Кембриджские решили пока не сообщать своему старшему сыну Джорджу, что он в будущем станет королём. Дело в том, что родители не имеют понятия, как ребёнок отнесётся к такой новости, они не хотят пока пугать малыша такой ответственностью. По словам принца Уильяма, их семья является абсолютно нормальной и обычной.
Королевские родители довольны, что могут растить принца Луи, принцессу Шарлотту, а также принца Джорджа в обстановке, которая далека от королевской жизни.
Герцоги Кембриджские решили пока не сообщать своему старшему сыну Джорджу, что он в будущем станет королём. Дело в том, что родители не имеют понятия, как ребёнок отнесётся к такой новости, они не хотят пока пугать малыша такой ответственностью. По словам принца Уильяма, их семья является абсолютно нормальной и обычной.
Королевские родители довольны, что могут растить принца Луи, принцессу Шарлотту, а также принца Джорджа в обстановке, которая далека от королевской жизни.
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:37