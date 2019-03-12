В Японии над вулканом Фудзи замечен маскирующийся под облако большой НЛО





По его словам НЛО в поперечнике имеет 4,8 км. Он позади себя оставлял полосу облака, стараясь замаскироваться от человеческого глаза. Уоринг отмечает, что данный неопознанный летающий объект создает, а также контролирует дымку вокруг себя, создавая образ облака. Но ряд очевидцев рассекретили необычный объект.Из этого следует, что многие пришельцы, создававшие базы на Земле, старались делать это на дне океана, а также под вулканами, куда люди с меньшей вероятностью попытаются попасть.