В Японии над вулканом Фудзи замечен маскирующийся под облако большой НЛО
На территории Японии над вулканом Фудзи был замечен большой маскирующийся НЛО. Очевидцы на видео смогли снять необычное явление. Своё мнение по этому поводу выразил на собственном сайте Скотт Уоринг, являющийся известным тайваньским уфологом.
По его словам НЛО в поперечнике имеет 4,8 км. Он позади себя оставлял полосу облака, стараясь замаскироваться от человеческого глаза. Уоринг отмечает, что данный неопознанный летающий объект создает, а также контролирует дымку вокруг себя, создавая образ облака. Но ряд очевидцев рассекретили необычный объект.
Из этого следует, что многие пришельцы, создававшие базы на Земле, старались делать это на дне океана, а также под вулканами, куда люди с меньшей вероятностью попытаются попасть.
По его словам НЛО в поперечнике имеет 4,8 км. Он позади себя оставлял полосу облака, стараясь замаскироваться от человеческого глаза. Уоринг отмечает, что данный неопознанный летающий объект создает, а также контролирует дымку вокруг себя, создавая образ облака. Но ряд очевидцев рассекретили необычный объект.
Из этого следует, что многие пришельцы, создававшие базы на Земле, старались делать это на дне океана, а также под вулканами, куда люди с меньшей вероятностью попытаются попасть.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:00